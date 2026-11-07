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Емельяненко заявил о готовности провести показательный бой с Хабибом Нурмагомедовым

Емельяненко заявил о готовности провести показательный бой с Хабибом Нурмагомедовым

Сергей Ярошенко

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко выразил готовность провести показательный поединок с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Если Хабиб не против показательного боя, можно было бы. Я свое добро дал. Где? Где-то надо платформу подготовить, я не знаю. Может, в рамках следующего чемпионата мира? Пока решается вопрос, где он будет в следующий раз», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Оба спортсмена присутствуют на чемпионате мира по самбо, который проходит в Ташкенте.

50-летний Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, семь поражений и один бой, признанный несостоявшимся. Нурмагомедов завершил выступления в 2020 году, одержав 29 побед в 29 поединках.

Источник: ТАСС
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Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
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