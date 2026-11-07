Сборная России выиграла медальный зачет молодежного чемпионата мира по ММА

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА) среди спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет, который прошел в Тбилиси.

Российские бойцы завоевали 24 награды: 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей.

Чемпионами мира стали Анастасия Тюнина, Анзор Богатырев, Амир Насруллаев, Али Хизриев, Нурмагомед Магомедов, Зураб Джанджулия, Камилла Саулян, Нарек Асоян, Рахим Бибулатов, Платон Лебедев, Гаджимурад Тагиров и Роман Рзянин.

Серебряные медали выиграли Валерия Корнева, Ксения Смагина и Джамал Камилов.

Бронзовыми призерами стали Елизавета Эпштейн, Анфиса Тарасова, Диана Исмаилова, Виктория Кузнецова, Диана Бойко, Эльнур Джамиев, Семен Анинян, Камиль Адилханов и Бадрудин Багишев.