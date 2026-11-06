Сборная России завоевала 24 медали и выиграла общий зачет первенства мира по ММА

Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете первенства мира по смешанным единоборствам в возрастной категории 18-20 лет, которое проходит в Тбилиси.

На счету сборной России 24 награды: 12 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых. Представители национальной команды боролись за медали в 75 процентах весовых категорий.

Чемпионами мира стали Анастасия Тюнина, Анзор Богатырев, Амир Насруллаев, Нурмагомед Магомедов, Зураб Джанджулия, Али Хизриев, Камилла Саулян, Нарек Асоян, Рахим Бибулатов, Платон Лебедев, Гаджимурад Тагиров и Роман Рзянин.

Серебряные награды завоевали Валерия Корнева, Ксения Смагина и Джамал Камилов. Бронзовыми призерами стали Елизавета Эпштейн, Анфиса Тарасова, Диана Исмаилова, Виктория Кузнецова, Диана Бойко, Эльнур Джамиев, Семен Анинян, Камиль Адилханов и Бадрудин Багишев.