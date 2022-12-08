Магомед Анкалаев: «Нейт Диас хоть и не может ничего, но прет вперед, мне нравится»

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев объяснил в интервью matchtv.ru, почему ему нравятся бои Нейта Диаса.

— Вы еще говорили, что вам нравится, как дерется Нейт Диас. Потому что у него кровавые бои с рассечениями и у самого Диаса, и у соперников. Можете себя представить в таком бою?

— Пока мы в этой ситуации не окажемся, не могу сказать, что хотел бы. Но если случится, думаю, что и смогу. Это жизнь, в жизни всякое бывает. Нейт Диас мне нравится, нравится, как он дерется. Хоть и не может ничего, а просто всегда прет вперед и кровью заливается. Мне интересно бывает его бои смотреть.

В ночь на 11 декабря Анкалаев подерется с Яном Блахович за пояс в полутяжелом весе на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.