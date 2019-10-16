Емельяненко попал в шорт-лист турнира в Бахрейне

Российский боец Александр Емельяненко попал в шорт-лист из 15 бойцов на участие в турнире KHK World Championship, который пройдет в рамках Brave СF 29 в Бахрейне 15 ноября, информирует conandaily.com.

Организаторы выберут четырех бойцов, которые поборются за главный приз — 100 тысяч долларов и титул первого чемпиона KHK. При этом пояс будет изготовлен из 6,2 кг чистого золота.

Полуфинальные бои будут состоять из двух раундов, а финал из трех раундов по пять минут.

В интервью «СЭ» Емельяненко рассказал об этой истории следующее: «Я разговаривал с принцем Бахрейна. Там 15 ноября пройдет большой турнир по ММА. Меня туда позвали. Я созвонился с организаторами моего поединка с Кокляевым, спросил, не против ли они, чтобы я съездил в Бахрейн подраться — а то мало ли травма или еще что-то. Организаторы ответили, что не против, но все-таки попросили, чтобы я там не выступал. Я позвонил бахрейнцам и сказал, что в этот раз не получится, но если в будущем еще будет такая возможность — я с удовольствием».

29 ноября Емельяненко в Москве встретится со строгменом Михаилом Кокляевым по правилам бокса.