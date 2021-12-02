Александр Емельяненко назвал Гусейнова свиньей и обвинил в сдаче боев

Российский боец ММА Александр Емельяненко жестко высказался об Артуре Гусейнове, который в 2009-2010 годах представлял его команду AE Team.

В конце прошлой недели 40-летний Емельяненко заявил, что 37-летнему Гусейнову пора завязывать с боями. Гусейнов в ответ выступил с критикой Александра, отметив, что тот 27 ноября позорно проиграл бразильцу Марсио Сантосу.

— Гусейнов — не знаю... Это такое животное — свинья дагестанская, — сказал Емельяненко в интервью своему менеджеру Азамату Бостанову (YouTube-канал Bostanof MMA). — Это такой новый формат животных. Такие вот свиньи, которые... Жил бы он здесь, в России — в Москве или в Питере, я попросил бы ребят, мне бы его в багажнике привезли.

— Вы же с Артуром достаточно хорошо общались. Вы в одной команде состояли.

— Мы с ним не общались. Когда он был у меня в команде, он меня очень часто подставлял. Он прикрывался святынями: семьей, детьми, еще чем-то — приходил, брал у меня деньги. Были такие моменты, что за один бой он получал у меня по два гонорара. «А можно мне деньги вперед получить, у меня ребенок, жена, им есть нечего». «Ну ладно, хорошо». И я ему даю. Потом проходит бой, он приходит ко мне: «А мне гонорар?» «Так я же тебе выдал». «И что, получается, я подрался бесплатно? А у меня жена, дети». Слезы у него выступают на глазах. Я ему говорю: «Ладно, на тебе. Но это не тебе, запомни. Это ребенку твоему и жене твоей».

Мне очень не понравилось, как он выступил в финале командного чемпионата. Он был очень хорошо готов, но в бою ничего не показал. Потом мне уже рассказали, что он сам лично говорил, как продавал за деньги свои бои. Неудивительно, что такая мразь подобным образом повела себя, когда была в моей команде. Просто продала свой бой. Я еще ночью вставал, накануне боя, в три ночи ко мне кто-то приехал. А он внизу. Я говорю: «Спать идите!» Я их выгонял с первого этажа, чтобы они начинали отдыхать, готовиться к следующему дню, к выступлениям. Он непорядочный. У меня к Харитонову уважения больше, чем к Гусейнову. Такой он — фуфлыжник.