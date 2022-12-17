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Емельяненко раздельным решением судей уступил Коваленко на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Емельяненко проиграл Святославу Коваленко.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
Святослав Коваленко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В главном бое турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 декабря сошлись Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

Поединок продлился все отведеннные три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу Коваленко.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

В со-главном событии турнира Вячеслав Дацик единогласным решение судей победил Павла Шульского.

Александр Емельяненко
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