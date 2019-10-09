Емельяненко рассказал о планах завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о планах о завершении карьеры. Он ответил на вопрос о том, будет ли его бой с Куинтоном Джексоном последним.

— Да, я думаю уже об уходе, у меня же уже возраст, скажем так. Я чувствую себя хорошо, слава богу, но понимаю, сколько мне лет уже. И пора уходить. Мы пообщались со Скоттом Кокером, что пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру. Но все будет видно со временем. Ну и, конечно, я выступаю многие годы здесь в Японии, где у меня много фанатов. Я хотел бы, чтобы один из последних моих боев был здесь, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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