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Александр Емельяненко провел мастер-класс в Москве

13:10
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Александр Емельяненко и другие бойцы команды United Russian Fighters провели в Москве тренировку, которую мог посетить любой желающий.

Емельяненко продемонстрировал элементы ударной техники. Особое внимание он уделил инвалиду-колясочнику, показав, как правильно бить и уходить из захватов.

Публикация от Ушатайка (@ushatayka_tm)

Также на тренировке было объявлено о вхождении в команду чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова (29 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА).

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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