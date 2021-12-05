Александр Емельяненко провел мастер-класс в Москве

Александр Емельяненко и другие бойцы команды United Russian Fighters провели в Москве тренировку, которую мог посетить любой желающий.

Емельяненко продемонстрировал элементы ударной техники. Особое внимание он уделил инвалиду-колясочнику, показав, как правильно бить и уходить из захватов.

Также на тренировке было объявлено о вхождении в команду чемпиона AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова (29 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА).