Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов экс-чемпиону UFC в легком весе Рафаэлю дос Аньосу.

«Эй, перестань жить прошлым! Давай выясним, кто из нас двоих — лучший Рафаэль в UFC прямо сейчас!», — написал Физиев под видеопостом в Instagram.

В настоящее время Физиев занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC, а дос Аньос — 6-ю.

На счету 28-летнего Физиева 11 побед и 1 поражение, у 37-летнего дос Аньоса — 30 побед и 13 поражений.