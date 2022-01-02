Физиев вызвал на бой дос Аньоса: «Давай выясним, кто из нас двоих — лучший Рафаэль в UFC прямо сейчас!»
16:42
Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев бросил вызов экс-чемпиону UFC в легком весе Рафаэлю дос Аньосу.
«Эй, перестань жить прошлым! Давай выясним, кто из нас двоих — лучший Рафаэль в UFC прямо сейчас!», — написал Физиев под видеопостом в Instagram.
В настоящее время Физиев занимает 11-ю строчку в рейтинге легковесов UFC, а дос Аньос — 6-ю.
На счету 28-летнего Физиева 11 побед и 1 поражение, у 37-летнего дос Аньоса — 30 побед и 13 поражений.
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