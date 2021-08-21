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Шлеменко высказался о возможном завершении карьеры Харитонова

13:55
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Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал поражение Сергея Харитонова Чейку Конго на турнире Bellator 265.

Чейк Конго победил Сергея Харитонова в&nbsp;главном бою Bellator 265.Обиднейшее поражение Харитонова. Он сдался за полсекунды до гонга

«Да какой смысл заканчивать карьеру Харитонову? Сергей выигрывал бой, но потом немного расслабился. Не знаю, что произошло... Получил травму еще. Но проиграл-то он кому? 46-летнему Конго. То есть 46-летнему не надо заканчивать карьеру, а Сергею нужно? Как-то нелогично получается. Конечно, была роковая ошибка со стороны Харитонова. Он же 10:8 выигрывал первый раунд. Мне кажется, если бы не эта оплошность, то Сергей бы выиграл бой. Но гадать я не хочу.

А эти разговоры о завершении карьеры... Это решать только Сергею. Такое могу говорить и те, кто не способен ни на что. Даже и 10 раз не подтянутся. Хотя пускай завершает, что ему другим-то навязываться?", — сказал Шлеменко «СЭ»

Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема. После боя стало известно, что Харитонов в первом раунде сломал руку.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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