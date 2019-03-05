Емельяненко пожаловался на слишком суровое наказание. Он просит заменить арест на штраф

Российский боец MMA Александр Емельяненко подал в суд Кисловодска (Ставропольский край) жалобу, в которой просит заменить административный арест на штраф.

– Жалобу подал сам Емельяненко, – цитирует "Интерфакс" представителя суда. – Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф. рассмотрение жалобы назначено на среду.

1 марта в Кисловодске Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, задержала полиция. Боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

Также появилась информация, что Емельяненко не примет участия в турнире в Челябинске, который пройдет 4 мая.