Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.

Поединок между 38-летрим Емельяненко и 40-летнием Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве по правилам бокса.

— Поддаваться не буду, — сказал Емельяненко. — Но попробую растянуть бой на максимально длинную дистанцию — чтобы продемонстрировать, что человек, который всю жизнь поднимает железяки, заблуждается. Чтобы все поняли, что если человек сильный и здоровый, то это вовсе не означает, что он качественный боец. Я ему предоставлю возможность показать все, на что он способен на ринге на сегодняшний день.

— Я предоставил Кокляеву право выбора, — отметил боец. — Он выбрал правила бокса. Для того, чтобы биться по правилам смешанных единоборств, он вообще бы не успел подготовиться. В ММА же нужно бить руками, ногами, уметь бороться, делать удушающие и болевые приемы. Нужно быть разносторонне развитым спортсменом. Поэтому бокс. Время подтянуть боксерские навыки у него было.

На вопрос, сколько раундов будет предусматривать регламент боя, Емельяненко ответил: «Думаю, четыре. Сколько он выдержит, пусть столько и будет!»

Емельяненко начал выступать в ММА в 2003 году. Провел 36 боев (28 побед, 7 поражений, 1 ничья). (Илья Андреев)