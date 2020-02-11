Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь

Российский боец ММА Александр Емельяненко прибыл в Грозный для тренировок в «Ахмате». Его поприветствовал руководитель бойцовского клуба Абузайд Висмурадов. Как отмечается, между ними было заключено пари: Емельяненко пообещал, что откажется от алкоголя, как минимум, на год.

Напомним, Емельяненко на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля встретится с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

— Ассаламу алейкум, уважаемые друзья! Сегодня в Грозный прибыл наш друг, боец ММА Александр Емельяненко, — отмечается в сообщении клуба. — В БК АХМАТ он будет проходить подготовку к своему следующему поединку. По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне, что откажется от алкоголя, как минимум, на год. В случае нарушения договора, добавил, отдаст свой автомобиль. Все мы знаем, что Александр человек слова и уверены, что он сдержит данное обещание. А мы надеемся, что Емельяненко вернёт былую форму, которую набрал в нашем клубе ранее, и продолжит радовать болельщиков яркими выступлениями.