Емельяненко посоветовал Тактарову удалиться из Instagram

Российский боец ММА Александр Емельяненко посоветовал победителю шестого турнира UFC Олегу Тактарову удалить свою страницу в Instagram.

— Очень много видео, где он про кавказцев отзывается нелестно, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Мне сейчас закидали, забили весь директ всякими разными видео — Тактаров, Тактаров, скажи — что, как. И тут на днях он вел прямой эфир и так грязно высказался... Нельзя так себя вести. Тем более взрослому человеку. Я бы посоветовал ему поменьше вылазить в прямые эфиры. Или вообще удалить свою страницу.

Ранее 38-летний Емельяненко (28-7-1 в ММА) подверг критике 52-летнего Тактарова (17-5-2) за его высказывания на тему Кавказа. Тактаров в свою очередь заявил, что Емельяненко умер в его глазах. (Илья Андреев)

«Он сбежал в Америку и забыл о России». Емельяненко разнес Тактарова