Емельяненко может провести бой с Харитоновым в Самаре

Федерация ММА Самарской области сообщила, что ведутся переговоры о проведении боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым. Емельяненко проведет поединок 10 мая в Самаре на турнире "Битва на Волге".

– Мы сделали предложение Сергею Харитонову, – говорится в заявлении представителя организаторов боя. – Он сообщил, что его сумма не устраивает, и предложил свой порядок цифр. Сейчас у нас есть его условия, поэтому посмотрим.

Ранее между Емельяненко и Харитоновым состоялась перепалка через СМИ и социальные сети.