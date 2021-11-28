Исмаилов отреагировал на вызов победившего Емельяненко бразильца Сантоса
14:01
Российский средневес Магомед Исмаилов обратился к Марсио Сантосу. Бразилец бросил ему вызов после победы над Александром Емельяненко.
«Вроде бы лысый, а разговариваешь так, словно глупый волос умную голову не покинул. Я ведь немало таких «гамачей» съел из бургерной Мурада Мачаева», — написал Исмаилов на своей странице в Instagram.
Сантос победил Емельяненко удушающим приемом в первом раунде. Бойцы сразились в главном событии турнира AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре.
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