Сегодня в Сочи пройдет бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов. Этот поединок станет главным событием турнира ACA 107.

Вечер ММА на черноморском побережье России начинается в 17.00 (время московское). В предварительном и основном кардах — по пять боев.

Турнир пройдет без зрителей. Его видеотрансляция в прямом эфире организована АСА на платной основе — по принципу PPV (Pay-per-view — «плата за просмотр»). Сайт — здесь.

Ориентировочное время начала боя Емельяненко — Исмаилов — 21.30 (мск).

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 7 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имеет такой рекорд: 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Ради боя Исмаилов поднялся из средней в тяжелую весовую категорию. Тем не менее, между соперниками — заметная разность в росте и весе. Емельяненко выше Исмаилова почти на 20 сантиметров и тяжелее более чем на 20 килограммов (результаты официального взвешивания накануне — 117,1 кг против 94,6 кг).