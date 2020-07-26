Эмеев победил Штольце решением судей на Бойцовском острове

На Бойцовском острове в ОАЭ проходит турнир UFC Fight Night. Состоялись первые бои предварительного карда.

Россиянин Рамазан Эмеев единогласным решением судей победил немца Никласа Штольце — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча прошла в полусреднем весе.

На счету 33-летнего Эмеева 19 побед и 4 поражения. В UFC у него 4 победы и 1 проигрыш. У 27-летнего Штольце 12 побед и 4 поражения в ММА.

Англичанин Натаниэль Вуд (17-4) единогласным решением судей победил американца Джона Кастанеду (17-5) — 30-27, 30-27, 30-27. Встреча прошла в легчайшем весе.

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