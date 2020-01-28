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Эмеев не будет драться с Минсом. Россиянина заменит Даниэль Родригес

11:18

Бывший чемпион M-1 Challenge в среднем весе Рамазан Эмеев был исключен из состава участников турнира UFC Fight Night 167, который состоится 15 февраля в Рио-Ранчо, информирует MMA Junkie. О причинах этой ситуации не сообщается.

Новым соперником Тима Минса назван новобранец UFC Даниэль Родригес, в прошлом году проявивший себя на шоу Dana White's Contender Series.

32-летний Эмеев провел в UFC четыре боя: три первых он выиграл, а в последнем в ноябре прошлого года уступил решением судей Энтони Рокко Мартину.

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