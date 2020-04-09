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Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем

9 апреля 2020, 23:38
Зулузиньо.
Зулузиньо.
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Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).

Зулузиньо и Камоцкий нанесли друг другу по пять пощечин. Поединок завершился вничью. Вес обоих превышает 150 кг.

На счету 41-летнего Зулузиньо 12 побед и 9 поражений в ММА. 31 декабря 2005 года он провел бой с Федором Емельяненко на турнире Pride, проиграв за 46 секунд.

29-летний Камоцкий известен в России, как постоянный участник турниров по спортивным пощечинам.

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