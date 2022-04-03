«Для Хамзата это будет тяжелая ночь». Бернс объяснил, почему победит Чимаева

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поделился ожиданиями от поединка с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

«У него рекорд 10-0, и сейчас он очень уверен в себе. И я знаю, почему он уверен в себе, потому что я находился в такой же позиции, — сказал Бернс в эпизоде UFC 273 Countdown. — У меня тоже был рекорд 10-0, и я думал, что я непобедим, пока не столкнулся с парнем, который был намного опытнее меня (имеет в виду Рашида Магомедова — Прим. «СЭ»). И в итоге я проиграл впервые в карьере. Я знаю, что он чувствует. Я верю в свою стойкость и свой опыт, в свое джиу-джитсу, в свои удары, и все это вместе взятое означает, что для Чимаева это будет тяжелая ночь. Мы проверим весь хайп вокруг него на прочность».

Гилберт Бернс впервые в карьере проиграл на турнире UFC Fight Night 62, который состоялся в ноябре 2015 года. Тогда Бернс единогласным решением судей уступил россиянину Рашиду Магомедову. Сейчас на счету 35-летнего Бернса 20 побед и 4 поражения.