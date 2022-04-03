Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:55

«Для Хамзата это будет тяжелая ночь». Бернс объяснил, почему победит Чимаева

Экс-претендент на титул UFC Бернс поделился ожиданиями от поединка с Чимаевым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс поделился ожиданиями от поединка с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

«У него рекорд 10-0, и сейчас он очень уверен в себе. И я знаю, почему он уверен в себе, потому что я находился в такой же позиции, — сказал Бернс в эпизоде UFC 273 Countdown. — У меня тоже был рекорд 10-0, и я думал, что я непобедим, пока не столкнулся с парнем, который был намного опытнее меня (имеет в виду Рашида Магомедова — Прим. «СЭ»). И в итоге я проиграл впервые в карьере. Я знаю, что он чувствует. Я верю в свою стойкость и свой опыт, в свое джиу-джитсу, в свои удары, и все это вместе взятое означает, что для Чимаева это будет тяжелая ночь. Мы проверим весь хайп вокруг него на прочность».

Гилберт Бернс впервые в карьере проиграл на турнире UFC Fight Night 62, который состоялся в ноябре 2015 года. Тогда Бернс единогласным решением судей уступил россиянину Рашиду Магомедову. Сейчас на счету 35-летнего Бернса 20 побед и 4 поражения.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Попал под западные санкции и со скандалом покинул Союз ММА России. Что сейчас происходит с Федором Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс намерен выйти на пик формы в июне-июле

Малыхин и Двалишвили заключили пари на 50 тысяч долларов на бой Яна и Стерлинга
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости