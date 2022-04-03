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Сегодня, 10:27

Малыхин и Двалишвили заключили пари на 50 тысяч долларов на бой Яна и Стерлинга

Малыхин и Двалишвили поспорили на 50 тысяч долларов на бой Яна и Стерлинга
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Анатолий Малыхин.
Фото Соцсети

Временный чемпион ONE FC в тяжелом весе россиянин Анатолий Малыхин и грузинский боец UFC Мераб Двалишвили заключили пари на бой своих товарищей по команде — Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

«С нетерпением жду 9 апреля, когда мой брат Алджамейн Стерлинг докажет всему миру, кто настоящий чемпион», — написал в соцсетях друг и одноклубник Стерлинга Мераб Двалишвили.

«Погнали по 50 000 долларов, если ты готов! Или будешь исполнять, как твой дружок?» — обратился к Двалишвили Анатолий Малыхин.

«Я согласен, ОК. Давай сделаем ставку!» — ответил Малыхину Двалишвили.

Стерлинг и Ян сразятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года, победу одержал Стерлинг из-за дисквалификации Яна за запрещенный удар коленом в четвертом раунде.

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