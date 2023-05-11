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Сегодня, 09:12

Хабиб Нурмагомедов: «Умар скоро будет драться в главном бою турнира UFC»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) сообщил, что 11-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) в скором времени выступит в главном событии турнира UFC.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет в main event в UFC», — написал Нурмагомедов в соцсетях, опубликовав фото Умара и его менеджера Али Абдель-Азиза.
Ранее Дана Уайт заявил, что найти рейтингового соперника для Нурмагомедова — это сложная задача.

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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