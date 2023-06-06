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Чарльз Оливейра: «Я только и думаю, как вернуть пояс чемпиона»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что его цель — вернуть пояс чемпиона. Также он уверен, что у Бенила Дариуша (22-4) не получится над ним доминировать.

«Я больше не чемпион, — приводит слова Оливейры Sports Illustrated. — Это все меняет. Я просыпаюсь рано, засыпаю поздно и думаю о том, как вернуть пояс. Я всегда об этом думаю. Вернуть пояс — это моя цель. Это моя цель. Если я хорошо выступлю в субботу, то буду драться за титул.

Дариуш — отличный боец. Он один из лучших в мире. Если он думает, что будет доминировать надо мной, то он ошибается. Я буду тем, кто уйдет с поднятой рукой».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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