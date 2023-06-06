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Сегодня, 08:49

Стало известно, почему судьи после спорных решений не объясняют, как подсчитывали очки

Давид Хачатрян
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Директор Ассоциации боксерских комиссий Майк Маццулли высказался в защиту судей, которые подвергаются жесткой критике после спорных боев в UFC.

«Я не хочу, чтобы судьи сталкивались с пристальным вниманием. Есть люди, которые жалуются на судей, но это не помогает спорту, — сказал Маццулли в интервью Аарону Бронстетеру. — Как вы думаете, помогает ли спорту то, что вы сидите там и критикуете каждую мелочь в подсчете очков? Нет.

Люди сидят и говорят: «Доминик Круз прав. Этот вид спорта — отстой. Я не собираюсь это смотреть». В прошлом я разрешал паре официальных лиц выступать перед прессой, но чаще всего, если у прессы возникают вопросы, они могут позвонить мне в любое время и поговорить. Мне никогда не звонил ни один представитель прессы и не спрашивал, могут ли они поговорить с Брайаном Майнером, могут ли они поговорить с Роном Маккарти или с Сэлом Д'Амато.

Чем больше боев ты судишь, тем больше вероятность, что ты облажаешься. У нас есть список 15 лучших судей, и я могу оправдать 15 лучших судей, но стоит помнить, что чем больше боев ты проводишь, тем больше вероятность, что у тебя возникнут проблемы.

Вы когда-нибудь обращались к официальному лицу и говорили: «Хорошая работа!»? Вы когда-нибудь слышали, как комментатор говорил, что судья сегодня вечером проделал хорошую работу? Судьи всегда являются объектом критики. Вот почему я защищаю своих ребят. Мне никогда не звонил ни один человек и не спрашивал, могут ли они взять у кого-то интервью, потому что он действительно проделал хорошую работу".

Ранее некоторые бойцы раскритиковали работу судей во время главного события турнира UFC Vegas 74, в котором Амир Альбази (17-1) победил Кай Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

UFC
ММА
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