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Том Аспиналл назвал топового боксера, которого может побить Нганну

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) считает, что в боксе наилучшие шансы у экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) побить бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Если и есть кто-то из топовых боксеров, кого Нганну может победить, так это Уайлдер. Я не хочу ругать этого парня, потому что он один из самых сильных панчеров в истории, но что касается реальных боксерских способностей, его уровень гораздо ниже, чем у Усика или Тайсона Фьюри. Хотя его ударная мощь просто запредельная. Я думаю, если и есть кто-то, кого он (Нганну. — Прим. «СЭ») может победить, так это Уайлдер».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Том Аспиналл
Франсис Нганну
ММА
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