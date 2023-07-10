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Миочич о поединке с Джонсом: «У нас отличные стили, чтобы сделать большой фейерверк»

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC Стипе Миочич поделился мнением о поединке против действующего обладателя пояса в тяжелом весе Джона Джонса.

«Я думал, что это произойдет в июле, но не вышло. 11 ноября. Я жду этот день. Это бой, которого я хочу. Это бой, которого хочет он. Нет ничего лучше.

Думаю, что это борьба двух стилей, они определяют поединки. У нас два отличных стиля, чтобы выбивать искры, большой фейерверк.

Я выйду на первое место и покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе», — сказал боец в интервью ведущей UFC Меган Оливи.

В активе 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение. В прошлом бою он победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе.

У 40-летнего Миочича 20 побед и четыре поражения. Последний бой он провел в марте 2021 года и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну, потеряв чемпионский пояс.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
ММА
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