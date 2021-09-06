Экс-чемпион UFC Силва планирует оставить единоборства незадолго до 50-летия

Бывший чемпион UFC в среднем весе американский бразилец Андерсон Силва рассказал о том, когда планирует повесить перчатки на гвоздь.

«Мой план заключается в том, чтобы провести свой последний бой в 49 лет. В 49 лет я, наверное, завершу карьеру, — сказал Силва TMZ Sports.

«Моя цель — выступать еще три года, а затем уйти. Возможно, я смогу драться и дольше, но сейчас мой план заключается в том, чтобы завершить карьеру, когда исполнится 49 лет».

Сейчас легендарному Силве 46 лет. В следующем бою, который пройдет по правилам бокса в ночь на 12 сентября на турнире Triller, он встретится с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Тито Ортисом.

В июне в боксерском поединке Силва победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира по боксу мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего.