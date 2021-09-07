Александр Емельяненко раскритиковал политику США в Афганистане и оскорбил американцев

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» раскритиковал американские власти за вывод войск из Афганистана.

«Всем давным давно известно, что американцы — гондоны, — сказал Емельяненко. — Тут не новость. Они и в этот раз поступили точно так же, как поступают абсолютно во всех ситуациях. Разожгли конфликт, быстро собрали свои вещички с пожитками и уехали оттуда. Наверное, для того, чтобы спихнуть весь этот конфликт на другое государство. Просто разожгли войну в Афганистане».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в профессиональном боксе. Ближайший бой он проведет 18 сентября — с блогером Артемом Тарасовым в промоушене «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.