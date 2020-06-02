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Экс-чемпион UFC предотвратил массовые беспорядки

17:44
Чак Лидделл. Фото Instagram.
Чак Лидделл. Фото Instagram.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Чак Лидделл помог остановить начало массовых беспорядков в своем районе на Хантингтон-Бич, что располагается в штате Калифорния, США.

Группа людей пыталась спровоцировать драку, но Лидделл вмешался и призвал их сохранять спокойствие.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом (позднее этот офицер был арестован). Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Позднее протесты в Миннеаполисе перекинулись и на другие районы страны.

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