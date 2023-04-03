Конор обратился к сотруднику WWE: «Я сломаю тебе челюсть в трех местах»

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на новость о возможной покупке компанией Endeavor, владеющей UFC, ведущей рестлинг-компании в мире WWE.

«Поздравляю UFC, которая сейчас стоит 12 миллиардов долларов! Вау! Постараюсь подраться в WWE. Невероятно! Мощь!» — написал ирландец в Twitter, прикрепив фотографию с двумя поясами UFC и WWE.

В ответ на это менеджер и сотрудник WWE Пол Хейман написал: «Конор — подражатель Романа Рейнса (рестлера WWE. — Прим. «СЭ»)!»

«Попридержи коней, дедуля. Я приду и сломаю тебе челюсть в трех местах», — написал Макгрегор Хейману.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.