Валентина Шевченко дала прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-4) считает, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) является фаворитом в бою с чемпионом Алексом Перейрой (7-1).

«Я полностью согласно с тем, что Алекс провел фантастический поединок против Исраэля, — сказала Шевченко в интервью Джеймсу Линчу. — Он включился, когда этого требовала ситуация. Он точно высококлассный боец, но я думаю, что Исраэль приспособился к его стилю и я считаю, что у Исраэля есть преимущество. Я думала так в преддверии их первого боя, я думаю так и сейчас».