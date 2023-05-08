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Сегодня, 08:18

Кормье призвал фанатов прекратить высмеивать Алджамейна Стерлинга

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) — это пример настоящего чемпиона.

«Ребята, хватит освистывать Алджамейна, перестаньте его критиковать. Воздайте этому человеку уважение. Этот мужик делает все, чего вы хотите от чемпиона. Он активен, он дерется с лучшими бойцами, он побеждает, он ведет себя так, как подобает чемпиону. Пора прекратить высмеивать Алджамейна Стерлинга», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Алджамейн Стерлинг
Даниэль Кормье
UFC
ММА
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