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Сегодня, 07:01

Экс-чемпион UFC Эдгар проиграл Гутьеррезу глубочайшим нокаутом в прощальном бое в карьере

Руслан Минаев
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Фрэнки Эдгар.
Фото USA Today Sports

Американец Крис Гутьеррез победил соотечественника Френки Эдгара на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). Поединок завершился нокаутом в первом раунде в результате удара коленом в голову.

Для Эдгара это был последний бой в UFC. Ранее 41-летний боец был чемпионом организации в легком весе, а также трижды проигрывал в титульных боях за пояс в полулегком весе UFC.

За свою карьеру Эдгар провел 36 боев (24 победы, 11 поражений и 1 ничья).

Гутьеррез одержал восьмую победу в UFC подряд.

UFC
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