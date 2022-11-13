Экс-чемпион UFC Эдгар проиграл Гутьеррезу глубочайшим нокаутом в прощальном бое в карьере

Американец Крис Гутьеррез победил соотечественника Френки Эдгара на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). Поединок завершился нокаутом в первом раунде в результате удара коленом в голову.

Для Эдгара это был последний бой в UFC. Ранее 41-летний боец был чемпионом организации в легком весе, а также трижды проигрывал в титульных боях за пояс в полулегком весе UFC.

За свою карьеру Эдгар провел 36 боев (24 победы, 11 поражений и 1 ничья).

Гутьеррез одержал восьмую победу в UFC подряд.