Экс-чемпион UFC Энтони Петтис проиграл Раушу Манфио на турнире PFL

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис проиграл раздельным решением судей Раушу Манфио и потерпел второе поражение подряд. Бой состоялся в ночь на 26 июня в США на турнире PFL 6.

Энтони Петтис хорошо работал в первом и втором раундах, но счел, что ему нужно одержать досрочную победу в третьей пятиминутке. К несчастью для Петтиса, Манфио в заключительном раунде нанес удар коленом в голову. Хотя Петтис выжил, победу решением судей все же присудили Манфио.