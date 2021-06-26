Экс-чемпион UFC Энтони Петтис проиграл Раушу Манфио на турнире PFL
11:06
Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис проиграл раздельным решением судей Раушу Манфио и потерпел второе поражение подряд. Бой состоялся в ночь на 26 июня в США на турнире PFL 6.
Энтони Петтис хорошо работал в первом и втором раундах, но счел, что ему нужно одержать досрочную победу в третьей пятиминутке. К несчастью для Петтиса, Манфио в заключительном раунде нанес удар коленом в голову. Хотя Петтис выжил, победу решением судей все же присудили Манфио.
HUGE knee by @RaushManfio put Anthony Pettis on the mat ? #2021PFL6 pic.twitter.com/7iyuqQRGsv— ESPN MMA (@espnmma) June 26, 2021
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