Скотт Кокер перечислил имена вероятных соперников Федора Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что помимо Джуниора Дос Сантоса и Алистара Оверима, вероятным соперником Федора Емельяненко на московском турнире Bellator может стать американец Джош Барнетт.

«Поверьте мне, у нас нет недостатка в соперниках для турнира в России [с участием Федора], — сказал Скотт Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 261. — Со мной на связи менеджеры всех свободных агентов. Джош Барнетт писал мне сегодня. Пару дней назад я разговаривал с менеджером Джуниора Дос Сантоса. Есть Алистар Оверим. Список можно продолжать и продолжать».

В ночь на 26 июня на турнире Bellator 261 ученик Федора Емельяненко Валентин Молдавский стал временным чемпионом организации в тяжелом весе, победив американца Тимоти Джонсона решением судей.

Турнир Bellator с участием Федора Емельяненко состоится 23 октябре на ВТБ-арене в Москве.