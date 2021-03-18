Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Экс-боец UFC раскритиковал Моргенштерна и Шнура: «Отрепья здравого общества»

05:49
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
Теги:

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков на своей странице Instagram выложил пост, в котором в резкой форме раскритиковал Моргенштерна, Тимати и Сергея Шнурова.

К посту он прикрепил видео с Моргенштерном, где тот говорит, что курит марихуану, а также с детским утренником, где детей развлекают люди в масках Моргенштерна и Тимати. Также Смоляков показал, как разрезает кредитную карту российского банка, который стал сотрудничать с Моргенштерном.

«Недоумеваю , что происходит в россии?ском обществе. На днях рождениях детских включают музыку отрепьев здравого общества таких как: бес моргенштерн, тимОти , гнилои? человек Шнур и остальное подобное дерьмо», — написал, в частности, Смоляков.

«Всех смелых и здравомыслящих людеи? прошу , не молчать или хотя бы отказаться от всего, что связано с этими паскудными гастролерами», — отметил боец.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...