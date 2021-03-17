Бывший чемпион UFC Джуниор Дос Сантос вспомнил свои лучшие моменты карьеры в промоушене.

«Все годы в UFC были счастливыми, но я особенно выделяю два момента — мое чемпионство и мой дебют. Чемпионский бой показывали впервые по FOX и по бразильскому каналу Globo, его смотрели миллионы и миллионы людей. После победы я чувствовал себя просто невероятно.

Но также мой дебют против Фабрисио Вердума. Я восхищался Вердумом, тогда он уже сделал себе имя в Pride. Люди не верили в меня перед боем (на Дос Сантоса был коэффициент 6,00 — прим.), особенно бразильцы. Они писали в интернете: «Кто это? У него нет шансов с Вердумом». Помню, когда я нокаутировал его и выходил из клетки, сотрудник UFC Грег подошел ко мне и сказал: «Добро пожаловать на борт корабля». Потрясающие эмоции», — рассказал бразилец в интервью ESPN.

Дос Сантос дебютировал в UFC в октябре 2008-го, победив нокаутом Фабрисио Вердума. Он завоевал титул через три года, нокаутировав Кейна Веласкеза. С октября 2008-го по май 2012-го Джуниор выиграл в UFC девять боев подряд (самая длинная победная серия в истории тяжелого веса UFC) и не проиграл ни одного раунда.

3 марта этого года после четырех поражений подряд промоушеном было объявлено, что бразилец уволен из UFC.