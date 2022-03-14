Тиаго Сантос прокомментировал поражение Магомеду Анкалаеву

Полутяжеловес UFC Тиаго Сантос выступил с заявлением, сообщив, что поражение россиянину Магомеду Анкалаеву оказалось тяжелым и болезненным.

«У меня нет слов насчет вчерашнего поражения, — написал Сантос на своей странице в Twitter. — Никаких оправданий. Это еще одно тяжелое и болезненное поражение. Тем не менее моя вера в Бога остается непоколебимой. Моя благодарность Богу, своей семье, друзьям, тренерам и преданным фанатам стала только сильнее. Спасибо вам за все».

Сантос проиграл Анкалаеву единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Для Сантоса это 4-е поражение за последние 5 боев.