Эдвардс и Мухаммад проведут бой 13 марта

Определилась дата проведения боя между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом. Как сообщает ESPN, они встретятся на турнире UFC Fight Night 187, который пройдет 13 марта.

Изначально Эдвардс должен был провести бой против Хамзата Чимаева, но у него был выявлен коронавирус. Поединок сорвался трижды.

Стоит отметить, что и у Эдвардса, и у Мухаммада за карьеру 18 побед и 3 поражения.