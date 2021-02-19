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Эдвардс и Мухаммад проведут бой 13 марта

01:18

Определилась дата проведения боя между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Белалом Мухаммадом. Как сообщает ESPN, они встретятся на турнире UFC Fight Night 187, который пройдет 13 марта.

Изначально Эдвардс должен был провести бой против Хамзата Чимаева, но у него был выявлен коронавирус. Поединок сорвался трижды.

Стоит отметить, что и у Эдвардса, и у Мухаммада за карьеру 18 побед и 3 поражения.

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