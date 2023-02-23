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Сегодня, 08:24

Эдмен Шахбазян подерется с Энтони Эрнандесом 20 мая на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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25-летний американец армянского происхождения Эдмен Шахбазян (12-3) проведет следующий бой против Энтони Эрнандеса (10-2) 20 мая на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщает EPSN.

Шахбазян в прошлом бою победил Далчу Лунджамбулу (11-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эрнандес идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Марка-Андре Баррио (14-6) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 17 сентября 2022-го на UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе, США.

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