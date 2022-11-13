Эдгар: «Не хотелось уходить вот так, но таков этот сучий спорт»

Американский боец Фрэнки Эдгар прокомментировал поражение от соотечественника Криса Гутьерреса в последнем поединке в карьере.

«Я в порядке, можем поговорить. Я люблю этот спорт, не хотел уходить из него вот так, но вот таков этот сучий спорт... Самое главное, что моя семья здесь, со мной. Поздравления Крису, этот спорт не всегда щедр к тебе, люблю всех», — сказал Эдгар.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде в результате удара коленом в голову. Для Эдгара это был последний бой в UFC. Ранее 41-летний боец был чемпионом организации в легком весе, а также трижды проигрывал в титульных боях за пояс в полулегком весе UFC.

За свою карьеру Эдгар провел 36 боев (24 победы, 11 поражения и 1 ничья). Гутьеррес одержал восьмую победу в UFC подряд.