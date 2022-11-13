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Гутьеррес: «Я через многое прохожу сейчас, моя мама борется с раком, у моего тренера рак почек»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Американец Крис Гутьеррес прокомментировал победу над соотечественником Френки Эдгаром на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Я через многое прохожу сейчас, моя мама борется с раком, бьет его ногой по лицу ***, мой тренер борется с раком почек, в четверг вечером он только вышел из больницы, прилетел сюда на самолете ко мне, и это мотивирует меня. Если он с раком здесь, бьется за меня, как *** я могу не биться за него? Я начинал с пустого места, меня вообще статистически не должно было бы быть здесь, мечта стала реальностью — оказаться здесь, в MSG», — сказал Гутьеррес.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде в результате удара коленом в голову. Для Эдгара это был последний бой в UFC. Ранее 41-летний боец был чемпионом организации в легком весе, а также трижды проигрывал в титульных боях за пояс в полулегком весе UFC.

За свою карьеру Эдгар провел 36 боев (24 победы, 11 поражения и 1 ничья). Гутьеррес одержал восьмую победу в UFC подряд.

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