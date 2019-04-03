Дзюба не будет секундантом у Волкова. Вот причина

Российский боец смешанного стиля Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге.

- В главном бою UFC Fight Night в Санкт-Петербурге сойдутся Алексей Олейник и Алистар Оверим, согласно источникам. Первоначальный соперник Оверима Волков снялся с турнира. Олейник должен был биться с Уолтером Харрисом на турнире 4 мая. Харрис получит нового соперника, – написал журналист ESPN Ариель Хельвани на своей странице в Твиттере.

Aleksei Oleinik vs. Alistair Overeem is the new main event for UFC Fight Night St. Petersburg on April 20, per sources. Overeem’s original opponent Alexander Volkov recently withdrew. Oleinik was scheduled to fight Walt Harris on 5/4. Harris will get a new foe. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 3 апреля 2019 г.

Информацию об участии в турнире подтвердил Олейник. Изначально он должен был драться с Уолтом Харрисом 4 мая. Харрису ищут нового соперника. Причины, по которым Волков отказался от участия, не называются.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба будет секундантом российского спортсмена в этом поединке. Волков провел с форвардом сине-бело-голубых совместную тренировку в декабре прошлого года.

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