16:16 | Единоборства / ММА — ММА

Дзюба не будет секундантом у Волкова. Вот причина

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге. 

- В главном бою UFC Fight Night в Санкт-Петербурге сойдутся Алексей Олейник и Алистар Оверим, согласно источникам. Первоначальный соперник Оверима Волков снялся с турнира. Олейник должен был биться с Уолтером Харрисом на турнире 4 мая. Харрис получит нового соперника, – написал журналист ESPN Ариель Хельвани на своей странице в Твиттере.

Информацию об участии в турнире подтвердил Олейник. Изначально он должен был драться с Уолтом Харрисом 4 мая. Харрису ищут нового соперника. Причины, по которым Волков отказался от участия, не называются. 

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба будет секундантом российского спортсмена в этом поединке. Волков провел с форвардом сине-бело-голубых совместную тренировку в декабре прошлого года.

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