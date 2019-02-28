Дзюба будет секундантом Волкова в бою с Оверимом?

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба будет секундантом Александра Волкова на шоу UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, заявил менеджер бойца Иван Банников в интервью Youtube-каналу журналиста Алексея Сафонова.

30-летний Волков, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), сразится с 38-летним голландцем Алистаром Оверимом. В декабре прошлого года российский боец UFC провел с Дзюбой совместную тренировку.

- Тема будет у нас в углу, мы подружились, - сказал Банников. - Если кто-то спросит, почему у вас футболист в углу, мы ответим: "Вы все видели, как Тема умеет настраивать".

- Когда ты находишься уже в раздевалке - важно, чтобы боец психологически отвлекся, где-то пошутил и так далее. А Тема в этом плане настраивал целую сборную России. Почему бы его не использовать правильно в этом вопросе? Артем реально очень хорошо понимает в ММА, как оказалось. Следит за всеми боями, - отметил менеджер Волкова.

Шоу UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля. А 21 апреля "Зенит" на выезде должен сыграть с "Краснодаром" в чемпионате России (окончательная дата матча еще не утверждена). Поэтому на данный момент появление Дзюбы на турнире UFC представляется маловероятным.

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