Джуниор Дос Сантос хотел бы провести бой с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC Джуниор Дос Сантос рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой.

— Если я когда-нибудь и спущусь в 205 фунтов, то не из-за того, как я там буду себя чувствовать, а для того, чтобы встретиться с человеком, который считается величайшим в данный момент — Джон Джонс. Кто не согласился бы подраться с Джоном Джонсом? Я не исключение, — цитирует Дос Сантоса MMA Fighting.

36-летний бразилец одержал за карьеру 21 победу (14 нокаутом) и потерпел 7 поражений. 32-летний Джонс имеет в активе 26 побед (10 нокаутом) и лишь 1 поражение.