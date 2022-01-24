Джош Томсон: «Если бы тренер Гана держал рот на замке, это помогло бы его бойцу сильнее»

Бывший чемпион Strikeforce и экс-боец UFC Джош Томсон вместе со своим со-ведущим по подкасту «Weighing In» раскритиковали тренера Сирила Гана и бывшего тренера Франсиса Нганну Фернанда Лопеса.

Джон Маккарти: «Я уверен, что Сирил Ган вернется сильнее, он выучит этот урок. И его угол тоже должен выучить урок. То, что они ему говорили перед 5-м раундом — они абсолютно никак не помогли. Просто никакой конкретики».

Джош Томсон: «Проблема этого тренера, что он построил всю историю боя вокруг себя. Я видел такие ситуации много раз в АКА. Приходит тренер, боец поднимается в рейтингах, и тренер начинает тянуть одеяло на себя — я хочу бинтовать руки, я хочу заходить в клетку, я хочу намазать ему лицо вазелином. Они ставят себя в центр истории. И это приводит к большому давлению на бойца. Этого нельзя делать, особенно в боевую неделю. Если бы этот тренер держал свой рот на замке, это помогло бы Гану гораздо больше».

Джон Маккарти: «Перед 5-м раундом он ему сказал: «Мы не можем проиграть этот бой». (в оригинале — «Мы проигрываем бой. Мы не можем проиграть этот бой по кардио. Это невозможно. Невозможно. Невозможно» — прим.). Во-первых нет никаких «мы». В клетку выходит один человек. Во-вторых, это негативная подача «мы не можем». Ты должен дать свое видение, что сейчас 2-2 по раундам и затем конкретные указания, что делать. «Мы не можем проиграть этот бой!» — это что за накачка такая перед решающим раундом? И в то же время тренеры Нганну — Эрик Никсик и Дьюи Купер проделали фантастическую работу. После 4-го раунда Франсис Нганну был абсолютно изможден, и Эрик сосредоточил его на дыхании, а затем на позитивном настрое. Он увел его от этой усталости, вернул голову на место. Как тренер ты не имеешь права привносить в клетку негатив. Ты должен концентрироваться на том, что нужно сделать, давать конкретику».

Джош Томсон: «Честно говоря, бой меня не впечатлил, ужасный, мне совсем не понравился. Сирил Ган отлично работал по плану первые два раунда, ударил-отскочил. Потом он начал совершать ошибки. Нганну был ужасен в боксе, просто ужасен. Тяжелые, напряженные руки, все форсированное, он мазал на милю. Просто на милю. Вообще никакой техники в ударах. Он был огромным в клетке. Просто гигантом, один слой мышц на другом. Он здорово использовал свою силу, но... По мне, этот бой где-то недалеко от Нганну — Льюис.

Оба бойца могли бы быть гораздо активнее. Думаю, причина еще была в огромном давлении. Угол Гана поднял волну ненависти, вмешала в нее бойца, вышло это видео. У Нганну были свои проблемы с Даной. Все это повлияло. Ган не хотел проиграть из-за своего тренера, Нганну любой ценой хотел выиграть, чтобы дать понять Дане — «Иди ****». И я удивился, что Дана не пришел на пресс-конференцию. Он мог бы выдать что-то такое: «Вот почему я не плачу этим ребятам большие деньги. Посмотрите на Нганну — он провел два худших боя в истории тяжелого веса».

Нганну победил Гана единогласным решением на UFC 270 в Анахайме и провел первую успешную защиту титула.