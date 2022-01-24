«СЭ» требуется редактор сайта по тематике Бокс/ММА
«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей по тематике Бокс/ММА. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!
Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.
Обязанности:
— мониторинг новостных лент агентств и конкурентов,
— создание новостей для сайта на основе социальных сетей спортсменов,
— расшифровка интервью и написание новостей и статей по заданию редакции,
— отбор тем, подходящих для ленты новостей,
— дежурство на новостной ленте сайта.
Требования:
— очень высокая оперативность и внимательность,
— умение работать с большим объемом информации,
— релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики),
— грамотный русский язык,
— английский как минимум на уровне чтения и перевода, приоритет будет отдаваться кандидатам с более высоким уровнем знания языка.
Есть возможность удаленной работы, нам интересны сотрудники из любых регионов России.
Свои резюме присылайте на адрес: andreev.ilya1@yandex.ru