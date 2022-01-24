«СЭ» требуется редактор сайта по тематике Бокс/ММА

«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей по тематике Бокс/ММА. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!

Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.

Обязанности:

— мониторинг новостных лент агентств и конкурентов,

— создание новостей для сайта на основе социальных сетей спортсменов,

— расшифровка интервью и написание новостей и статей по заданию редакции,

— отбор тем, подходящих для ленты новостей,

— дежурство на новостной ленте сайта.

Требования:

— очень высокая оперативность и внимательность,

— умение работать с большим объемом информации,

— релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики),

— грамотный русский язык,

— английский как минимум на уровне чтения и перевода, приоритет будет отдаваться кандидатам с более высоким уровнем знания языка.

Есть возможность удаленной работы, нам интересны сотрудники из любых регионов России.

Свои резюме присылайте на адрес: andreev.ilya1@yandex.ru