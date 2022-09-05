Сен-Пьер о Чимаеве: «Хамзат очень хорош. Именно так вы признаете чемпиона»

Легенда ММА, бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сен-Пьер высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Да, Хамзат очень хорош, — сказал Сен-Пьер фанатам и СМИ перед турниром UFC в Париже. — У него есть все необходимые навыки. Он очень хорош, и он продемонстрировал невероятную стойкость и огромную моральную устойчивость в своем последнем бою, когда он дрался с Гилбертом Бернсом, потому что он был доведен до предела, и именно так вы признаете настоящего воина, настоящего чемпиона, а не просто претендента. Некоторые, оказавшись в его ситуации, терпели неудачу, а другие — выкарабкивались и добивались успеха, и он (Хамзат) доказал это в своем последнем бою. Он очень и очень хорош».

В главном событии UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе, Чимаев сразится с американцем Нейтом Диасом.

На счету Чимаева 11 побед и 0 поражений.